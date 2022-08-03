تباطأ معدل انكماش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يوليو، للمرة الأولى منذ أبريل، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء عن مؤسسة S&P global.

مسجلا أكبر زيادة له في أكثر من عام، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر في يوليو إلى 46.4 نقطة من 45.2 في يونيو.

إلا أن المؤشر لا يزال أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة، ما يشير إلى تدهور ظروف العمل، بحسب الدراسة الصادرة عن المؤسسة.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واصلت تسجيل تراجع في طلبات الشراء الجديدة في بداية الربع الثالث.

ووصف ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات بالمتواضع.

وقال "ظهرت أخبار سارة أيضا في مقاييس التضخم حيث انخفضت بشكل حاد في بداية الربع الثالث وقل عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا في تكاليف مستلزمات الإنتاج. لا يزال يشير البعض إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام"، مشيرا إلى أن ظروف الطلب تبدو صعبة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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