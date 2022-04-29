قرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 14% من 17% للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب، وفقا لبيان عبر موقعه يوم الجمعة.



وقال المركزي الروسي في بيان اليوم: "إن البيئة الخارجية للاقتصاد لا تزال مليئة بالتحديات وتقيد النشاط الاقتصادي بشكل كبير".



وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة إلى 20% من 9.5% بعد بدء الحرب في فبراير لحماية العملة ومحاربة التضخم.



ولا يزال البنك المركزي الروسي يحتاج إلى السيطرة على التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته منذ بداية الألفية الحالية، بينما يمر الاقتصاد بواحدة من أشد انكماشاته.



وأوضح المركزي الروسي أن معدل التضخم سيصل إلى ما بين 18 و23% هذا العام قبل أن يهبط إلى ما بين 5 - 7% في 2023 ويعود لمعدلاته المستهدفة عند 4% في 2024.



وقد وصل معدل التضخم لـ 17.6% في 22 أبريل، بحسب بيان المركزي، مقارنة بـ 16.7% في مارس الماضي.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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