بدأت الإمارات تنفيذ اتفاقية شراكة اقتصادية تتضمن إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 90% مع الهند، وفقا لما قاله عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي للوكالة الرسمية يوم الأربعاء.

ووقع البلدان في فبراير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر مع وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية لهيئة المنطقة الحرة بمطار دبي، وفقا للمري.

وتغطي الاتفاقية نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى.

ويستهدف البلدان تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وفقا للوزير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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