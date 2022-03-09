أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيوقع في وقت لاحق الأربعاء أمر تنفيذي يوجه حكومته بتطوير عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي.

وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم، إن المرسوم سينص على أن يتم إيلاء أهمية للبحث عن وتطوير عملة رقمية للمصرف المركزي للولايات المتحدة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي مع النمو الهائل للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، التي ارتفعت قيمتها السوقية من 14 مليار دولار قبل 5 سنوات لتتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر الماضي.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن حوالي 40 مليون أمريكي بما يمثل 40% من البالغين، قد استثمروا في العملات المشفرة أو تداولوها أو استخدموها، فيما تستكشف أكثر من 100 دولة وتجرب مبدئيا العملات الرقمية، وفقا للبيان.

وليست الولايات المتحدة هي الأولى في هذا النهج، فقد أعلن مصرف الإمارات المركزي العام الماضي عزمه إصدار عملة رقمية، وبالمثل تعتزم الهند إطلاق عملتها الرقمية العام الجاري، وكذلك إيران، فيما أطلقت ليتوانيا عملتها الرقمية في عام 2020، بينما اعتمدت السلفادور البيتكوين كوسيلة رسمية للدفع، بحسب تقارير إعلامية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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