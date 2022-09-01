رفع المغرب الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي، على أن يسري العمل بالقرار بشكل فوري اعتبارا من سبتمبر الجاري.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء ونقلت نصها وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية يوم الخميس: "تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر (سبتمبر) الجاري".

يأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، فيما يشهد المغرب ارتفاع في معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

وكانت الحكومة المغربية توصلت لاتفاق مع النقابات في مايو الماضي ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10% على عامين، مع العمل على تقريب أجور القطاع الفلاحي. وكان الحد الأدنى للأجور قبل هذا الاتفاق 2,638 درهم مغربي (نحو 249 دولار) صافية من الضرائب، لكنه لا يشمل القطاع الفلاحي، وفق وكالة فرانس برس الفرنسية.

وسبق أن رفع المغرب الحد الأدنى للأجور 10% على عامين في 2019، بحسب فرانس برس.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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