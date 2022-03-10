أعلن البنك المركزي السعودي، في بيان عبر موقعه الرسمي، يوم الخميس، تمديد برنامج يهدف لدعم بعض شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة لمدة عام إضافي حتى مارس 2023.

وقد أطلق المركزي السعودي، برنامج التمويل المضمون في مارس 2020، لدعم القطاعات التي تأثرت من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا.

وبلغ عدد عقود البرنامج 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، حسب بيان المركزي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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