استقر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، عند 5.3 % في أغسطس، وفقا لتقديرات أولية صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الخميس.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بـ9.8% مقابل 10.8% في يوليو.

كان التضخم السنوي سجل 5.3% في يوليو، و5.5% في يونيو.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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