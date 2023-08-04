تراجع معدل البطالة في أمريكا خلال يوليو الماضي بشكل طفيف، إلى 3.5% من 3.6% في يونيو، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.

وتباطأ معدل نمو الوظائف غير الزراعية في الاقتصاد الأمريكي خلال يوليو، حيث أضاف الاقتصاد 187 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ 209 ألف وظيفة جديدة كان قد أضافها في يونيو.

وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية والأنشطة المالية وتجارة الجملة.

ولا يغطي المؤشر الوظائف الزراعية في الولايات المتحدة.

وخلال يوليو، تراجع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة إلى 5.84 مليون عاطل من 5.96 مليون عاطل في يونيو.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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