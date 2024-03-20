تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، من 4 % في شهر يناير، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الأربعاء.

وجاء معدل التضخم في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، أقل بشكل طفيف من توقعات رويترز البالغة 3.5% على أساس سنوي و0.7 % على أساس شهري.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بـ 0.6%، وفق البيان.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

ومن المتوقع أن يبقي بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماع يوم الخميس فيما يتوقع أن يخفضها في وقت لاحق من هذا العام، وفق رويترز يوم الأربعاء.

وفي فبراير الماضي، قرر بنك انجلترا تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%، بعدما كان الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير.

تفاصيل أخرى

ووفق البيان، جاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في شهر فبراير نتيجة تراجع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والملابس والنقل والصحة في حين ارتفعت أسعار الإسكان والخدمات المنزلية.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 5.0% في فبراير من 7.0% في يناير الماضي. في حين تراجعت أسعار الصحة إلى 6.6 % من 7 % في يناير الماضي.

في المقابل، ارتفعت أسعار الإسكان والخدمات المنزلية إلى 2.9% في فبراير من 2.5% في يناير الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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