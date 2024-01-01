ارتفع معدل التضخم السنوي في باكستان خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 29.7% من 29.23% في نوفمبر، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني، الاثنين.

وتعاني باكستان - من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم وسط تقلبات سياسية منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق والخاضع للمحاكمة حاليا عمران خان في 2022، لكنها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو الماضي، بعدما تلقت وديعتين من السعودية والإمارات.

وعلى أساس شهري، تباطأ معدل التضخم في باكستان إلى 0.8% في ديسمبر من 2.7% في نوفمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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