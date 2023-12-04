ارتفع معدل التضخم السنوي في باكستان خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 29.23% مقابل 26.9% في أكتوبر الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني.

وتعاني باكستان - من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم وسط تقلبات سياسية منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق والخاضع للمحاكمة حاليا عمران خان في 2022، لكنها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو الماضي، بعدما تلقت وديعتين من السعودية والإمارات.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال نوفمبر بنحو 27.9% على أساس سنوي، والثقافة والترفيه بـ 53.56%، وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 32.9%.

وتمثل مجموعة الغذاء نحو 30% من وزن المؤشر - أكبر مكون - ومجموعة السكن والكهرباء والوقود نحو27%.

وارتفع معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر بـ 2.7%.

ويبلغ معدل الفائدة حاليا في باكستان 22% بعد أن أبقى المركزي الباكستاني على الفائدة بدون تغيير في نهاية أكتوبر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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