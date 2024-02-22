تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، بشكل طفيف خلال يناير الماضي إلى 2.8% من 2.9% في ديسمبر، وفق تقديرات صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الخميس.

وتتضمن منطقة اليورو، 20 دولة بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا والبرتغال.

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة في أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها عقوبات ضد موسكو المغذي الرئيسي للغاز لأوروبا، إضافة لارتفاع أسعار الغذاء نتيجة التضخم العالمي.

وجاء تباطؤ التضخم في منطقة اليورو، خلال ديسمبر، مع ارتفاع أسعار الأغذية والكحول والتبغ بنسبة 5.6% بدلا من ارتفاع بـ 6.1% في ديسمبر، وارتفعت الخدمات بنفس نسبة ديسمبر عند 4%.

وتراجعت أسعار الطاقة بـ 6.1% في يناير بدلا من تراجع نسبته 6.7% في ديسمبر.

وتراجعت أسعار الطاقة خلال ديسمبر بـ 6.7% مقارنة بتراجع نسبته 11.5% في نوفمبر.

ووفق البيانات، تراجع معدل التضخم الشهري في منطقة اليورو خلال يناير بنسبة 0.4%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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