ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، خلال ديسمبر إلى 2.9% من 2.4% في نوفمبر، وفق تقديرات صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الجمعة.

وتتضمن منطقة اليورو، 20 دولة بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا والبرتغال.

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة في أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها عقوبات ضد موسكو المغذي الرئيسي للغاز لأوروبا، إضافة لارتفاع أسعار الغذاء نتيجة التضخم العالمي.

وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، خلال ديسمبر، مع ارتفاع أسعار الأغذية والكحول والتبغ بنسبة 6.1% من 6.9% في نوفمبر، وارتفاع الخدمات بـ 4% بنفس النسبة في نوفمبر.

وتراجعت أسعار الطاقة خلال ديسمبر بـ 6.7% مقارنة بتراجع نسبته 11.5% في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم الشهري في منطقة اليورو خلال ديسمبر بـ 0.2%.

وبلغ معدل التضخم السنوي في فرنسا خلال ديسمبر 4.1% وألمانيا 3.8% وإيطاليا 0.5%

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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