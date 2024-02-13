تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في يناير 2024 إلى 3.1% من 3.4% خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

وفي يناير الماضي، أبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعات 2024، كما هو مُتوقع، لتظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 5.25 و5.50%.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم خلال يناير 0.3%.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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