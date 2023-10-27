قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس إلى 15%، بحسب بيان للبنك منشور على موقعه الإلكتروني.

وتواجه روسيا عقوبات أمريكية أوروبية منذ بدأت الحرب على أوكرانيا قبل أكثر من عام، وتحاول البحث عن تحالفات اقتصادية بعيدا عن الغرب، للتخفيف من وطأة تلك العقوبات على اقتصادها وعملتها.

وقال المركزي الروسي إن القرار يأتي لكبح جماح الضغوط التضخمية، التي زادت بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعاته، وفق البيان.

زاد معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في أكتوبر من 6% في سبتمبر. ويستهدف المركزي مستويات تضخم عند 4%، حسب البيان.

وفقا للتوقعات المحدثة لبنك روسيا، سيتراوح التضخم السنوي من 7 إلى 7.5% في العام 2023، على أن يتراجع إلى ما بين 4 إلى 4.5% العام المقبل، ويظل قريبا من 4% بعد ذلك.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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