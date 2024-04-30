وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثانية والأخيرة البالغة 1.1 مليار دولار لباكستان ضمن اتفاق تمويل بين الصندوق والحكومة الباكستانية، وفق بيان عبر موقعه مساء الاثنين.

ويعاني البلد -المثقل بالديون- من أزمات أمنية واقتصادية وتمكنت باكستان العام الماضي من التوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد حصولها على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

ومارس الماضي، توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة أخيرة لبرنامج تمويل بقيمة 3 مليار دولار فيما تسعى إلى تمويل جديد من الصندوق.

وفبراير الماضي، نقلت بلومبرغ تصريحات محافظ البنك المركزي الباكستاني السابق رضا باقر، قال فيها إن الحكومة الباكستانية الجديدة ستحتاج إلى بدء المفاوضات مبكرا بشأن حزمة تمويل جديدة مع الصندوق لتلبية مدفوعات "كبيرة" مستحقة له.

ويتعين على باكستان أن تدفع نحو 7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في السنوات الخمس المقبلة، في حين تبلغ احتياطياتها 8 مليارات دولار، بحسب باقر.

وتتوقع إسلام اباد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد في يوليو القادم، وفق ما أوردته رويترز الاثنين عن وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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