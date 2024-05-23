خصصت الإمارات 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية في باكستان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يوم الخميس.

يأتي ذلك عقب محادثات أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال زيارته للإمارات.

ووفق الوكالة، تستهدف هذه الاستثمارات "تعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين".

ويعاني باكستان -المثقل بالديون- من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم فيما يسعى الى جذب استثمارات أجنبية لدعم اقتصاده المتعثر.

وتمكن البلد العام الماضي من التوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد حصولها على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية فيما تسعى إلى تمويل جديد من الصندوق.

وتعتزم باكستان طلب قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 6 مليار دولار على الأقل لمساعدة الحكومة الجديدة على سداد ديون بمليارات الدولارات مستحقة هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول حكومي فبراير الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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