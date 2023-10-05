يعتزم البنك المركزي العراقي إنهاء جميع عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول الأول من يناير 2024، وفق ما أوردته وكالة رويترز يوم الخميس عن مسؤول رفيع المستوى في البنك.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاته وهو ما يزيد الطلب على الدولار.

وخلال الأشهر الماضية، كثف العراق إجراءات الاعتماد على العملة المحلية في المعاملات بهدف دعم الدينار، وكان من بينها الإلزام بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار، كما ألزمت وزارة الداخلية العراقية في مايو الماضي التجار وغيرهم باستخدام الدينار بدلا من الدولار في المعاملات.

ونقلت رويترز عن مازن أحمد، مديرعام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، قوله إنه باستطاعة من يودع الدولار في المصارف قبل نهاية العام 2023، سحب المبلغ بالدولار في 2024 ولكن سيتم سحب الدولار الذي تم إيداعه في العام 2024، بالعملة المحلية، وعند سعر الصرف الرسمي 1320 دينار للدولار.

وتهدف الخطوة إلى إيقاف الاستخدام غير المشروع لقرابة 50% من مبلغ الـ 10 مليار دولار التي يستوردها العراق نقدا سنويا من الفيدرالي الأمريكي، بحسب ما صرح به أحمد لرويترز.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، قد قال في 24 سبتمبر إن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار.

وشددت السلطات العراقية الرقابة على التجار والمتلاعبين بأسعار الصرف للسيطرة على السوق بعد أن فرض البنك الفيدرالي الأمريكي على المصارف العراقية قيود أكثر تشددا على المعاملات بالدولار لوقف تهريب الدولار إلى إيران.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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