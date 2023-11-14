تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 3.2% من 3.7% في شهر سبتمبر السابق له، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

وكانت التوقعات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر إلى 3.3%، بحسب وكالة رويترز.

وكان معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر وأغسطس مستقر عند 3.7%.

ومطلع نوفمبر الجاري، أبقى الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة هذا العام، لتظل في نطاق بين 5.25 و5.50%.

ويستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل.

وعلى أساس شهري، لم يُسجَّل ارتفاع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر السابق له.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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