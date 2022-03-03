أعلنت شركة فولكس فاجن، في بيان عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس، تعليق إنتاج جميع المركبات في مصانعها في روسيا حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وقالت الشركة، في البيان، إن القرار يشمل مصنعيها في مدينتي كالوجا ونيجني نوفغورود الروسيتين، مضيفة أن صادرات الشركة إلى روسيا ستتوقف أيضا على الفور.

وأشارت الشركة إلى أنه مع الانقطاع واسع النطاق للأنشطة التجارية في روسيا سوف يراجع المجلس التنفيذي تداعيات الوضع العام خلال هذه الفترة التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين والاضطراب.

وسوف يؤثر قرار شركة فولكس فاجن على العلامات التجارية للشركة وهي فولكس فاجن، وسكودا، وأودي، وبورش وبنتلي.

وبذلك القرار تنضم فولكس فاجن إلى شركات سيارات أخرى انحازت للجانب الأوكراني بعد الغزو الروسي للبلاد، ومنها فورد وتويوتا وهيونداي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وشركة فولكس فاجن هي شركة مقرها ألمانيا، تقوم بتصنيع وبيع المركبات، وتعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات: تتضمن سيارات الركاب والمركبات التجارية، وتطوير المركبات والمحركات وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )



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