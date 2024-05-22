تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.3 % خلال شهر أبريل الماضي من 3.2% في شهر مارس، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الأربعاء.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وجاء معدل التضخم في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، أعلى بقليل من توقعات رويترز البالغة 2.1% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بـ 0.3%، متباطئ من 0.6% في الشهر السابق له، وفق البيان.

ويستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم عند 2% فيما تراجعت التوقعات بأن يخفض البنك الفائدة في يونيو المقبل، وفق رويترز.



التفاصيل

ووفق البيان، جاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في شهر أبريل نتيجة تراجع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وأسعار الإسكان والخدمات المنزلية في حين ارتفعت أسعار الصحة.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 2.9% في أبريل من 4 % في مارس الماضي. في حين ارتفعت أسعار الصحة إلى 6.8 % من 6.7% في مارس الماضي.

في المقابل، تراجعت أسعار الإسكان والخدمات المنزلية إلى 2% في أبريل من 3.1% في مارس الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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