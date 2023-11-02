أبقى بنك إنجلترا المركزي على سعر الفائدة بدون تغيير عند 5.25%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي الخميس.

وكان الفيدرالي الأمريكي، أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير في نطاق 5.25 و5.5% تماشيا مع التوقعات وتبعته عدة بنوك خليجية.

وقال بنك إنجلترا إن معدل التضخم انخفض من ذروته البالغة 11% في عام 2022 إلى 6.7% في سبتمبر 2023، لكنه لا يزال أعلى كثيرا من مستهدفاته البالغة 2%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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