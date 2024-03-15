توجه الروسيون يوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي يتوقع أن يفوز بهذه الجولة للسنوات الست المقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات الرئاسية وسط تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 2022، وأدت إلى تسليط عقوبات أمريكية وأوروبية على روسيا فيما تحاول روسيا البحث عن تحالفات اقتصادية بعيدا عن الغرب، للتخفيف من وطأة تلك العقوبات على اقتصادها وعملتها.

وسيكون هذا أول تصويت رئاسي يستمر لمدة 3 أيام، بدل يوم واحد في الانتخابات السابقة، وفيما سيتم استخدام أحدث التقنيات من خلال التصويت عن بعد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

ووفق الوكالة، سيتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين: وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي)، وليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد الليبرالي).

أي توجهات اقتصادية للمرشحين؟

(وفق وسائل إعلام روسية ودولية)

فلاديمير بوتين

ولد فلاديمير بوتين، الرئيس الحالي لروسيا والمرشح المستقل، في 7 أكتوبر 1952 في مدينة لينينغراد وتخرج في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية عام 1975. لم يقدم بوتين برنامج انتخابي مفصل لكنه اقترح في أكثر من خطاب أفكار ومبادرات من بينها:

- مشاريع وطنية جديدة وأدوات لدعم الاقتصاد والتعليم والمجال الاجتماعي

- تحفيز جذب أموال المواطنين للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي

- الإعفاء الضريبي لرواد الأعمال

ليونيد سلوتسكي

ولد ليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، في 4 يناير 1968 في موسكو. تخرج من معهد موسكو للاقتصاد والإحصاء وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد، عضو في مجلس النواب الروسي (الدوما). من بين بنود برنامجه الانتخابي:

- حماية حقوق كيانات روسيا وقطاع الأعمال

- إعادة النظر في النظام الضريبي والعلاقات المالية بين السلطات المحلية ومركز البلاد

- إعفاءات ضريبية شخصية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض

- تجميد أسعار المواد الغذائية، ومكافحة التضخم بالإضافة إلى توفير السكن الاجتماعي

نيكولاي خاريتونوف

ولد نيكولاي خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي المعارض، عام 1948. تخرج من أكاديمية الاقتصاد الوطني الروسية، ويحمل دكتوراه في الاقتصاد. وهو نائب في مجلس الدوما منذ العام 1993 وعضو في البرلمان الروسي منذ العام 2008. من بين بنود برنامجه الانتخابي:

- زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد والمنح الدراسية والحد الأدنى للأجور

- اعتماد تدابير لإبطاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية

- فرض ضرائب تصاعدية وتأميم الموارد الطبيعية

- إنهاء العضوية في منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي

فلاديسلاف دافانكوف

ولد دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد الليبرالي وأصغر المرشحين سنا وأكثرهم ليبرالية، عام 1984. تخرج من مدرسة الاقتصاد والقانون عام 2002. وهو نائب رئيس مجلس الدوما. أدرج اسمه على لائحة العقوبات الدولية بسبب دعمه لحرب بلاده على أوكرانيا. من بين بنود برنامجه الانتخابي:

- تعزيز دور الاقتصاد وتحسين الإنفاق الحكومي

- تخصيص 20% من الميزانية الفدرالية للتعليم والصحة

- وضع قانون للحماية من تسريح العمال

- التوزيع العادل للأموال بين موسكو وسائر مناطق روسيا

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: عليا بيومي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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