أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) يوم الجمعة، شركة تستهدف الاستثمار في عدد من القطاعات في مصر، وفقا لبيان عبر موقعه.

وأطلق عليها اسم الشركة السعودية المصرية للاستثمار لكنه لم يعلن عن رأسمالها أو حجم الاستثمارات المستهدفة.

وستركز الشركة الجديدة، على الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، والمشروعات الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية، بحسب البيان.

وقال الصندوق إن الشركة الجديدة تتماشى مع استراتيجيته في "البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتجتذب أسعار أسهم الشركات المصرية المنخفضة حاليا، استثمارات عربية إذ استحوذ تحالف بقيادة الدار العقارية على شركة "سوديك" في ديسمبر.

وفي أبريل، اشترت القابضة الإماراتية ADQ حصص في 5 شركات من بينها البنك التجاري الدولي وفوري، واستحوذت شركة "أغذية" على حصة 60% من شركة أبو عوف الشهر الماضي.

وفي مارس، وقعت السعودية ومصر مذكرات تفاهم بقيمة 7.7 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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