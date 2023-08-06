قررت وزارة الطاقة والمناجم السودانية، بحسب بيان لها يوم الأحد، رفع أسعار البنزين والجازولين، وفق وكالة رويترز.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن البيان، فقد تقرر زيادة سعر لتر البنزين إلى 630 جنيه (نحو 1.05 دولار) من 585 جنيه، وزيادة سعر لتر الجازولين من 582 جنيه إلى 590 جنيه.

يأتي رفع أسعار الوقود، فيما يعاني السودانيون من ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية نتيجة الصراع المسلح الذي يشهده البلد منذ أكثر من ثلاثة شهور.

ويدور صراع في السودان منذ منتصف أبريل الماضي تخللته هدنات متقطعة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو المعروف بحميدتي.

ورفع السودان أسعار الوقود فيما يستهدف البلد خفض مستويات التضخم لتصل إلى 25% بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات لوزير المالية السوداني جبريل إبراهيم لقناة العربية السعودية في فبراير الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، وفق بياناته المُحدثة على موقعه الإلكتروني، أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي في السودان خلال عام 2023 إلى 71.6% من 138.8% خلال عام 2022، بعدما كان سجل 359.1% في عام 2021.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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