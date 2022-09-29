أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي يوم الخميس تداول الدولار مقابل 3.309 دينار.

وقال الخبير المالي ووزير المالية الأسبق سليم بسباس لزاوية عربي إن سعر صرف الدينار مقابل الدولار انخفض بشكل قياسي، مرجحا أن يتواصل انزلاق العملة المحلية مقابل الدولار إذا لم يتم تعبئة موارد خارجية.

وأضاف بسباس: "يسجل الدينار التونسي منذ أشهر تراجعا مستمرا مقابل الدولار وهو ما يهدد بتآكل احتياطات البلاد من العملة الأجنبية ويزيد من تكلفة خدمة الدين والضغوط التضخمية وسيعمق مستوى العجز التجاري الذي يسجل بدوره عجزا قياسيا".

وبلغ معدل التضخم السنوي في تونس 8.6% في أغسطس الماضي، فيما بلغ عجز الميزان التجاري 16.9 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 مقابل 10.48 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2021.

ويتوقع بسباس أن يؤدي تصرف البنك المركزي في احتياطيات العملة الأجنبية إلى انزلاق سعر الدينار مقابل الدولار واليورو، وبالتالي خسارة العملة المحلية جزء من قيمتها قبل نهاية العام الحالي.

وعرفت مخزونات العملة الأجنبية استقرار عند 23.8 مليار دينار وهو ما يكفي لواردات 112 يوم، حسب بيانات البنك المركزي التونسي.

وأضاف بسباس: "المحافظة على قيمة الدينار من الانهيار مقابل العملات الأجنبية مرتبط بمدى قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية قبل نهاية السنة".

وتجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته 4 مليارات دولار لإنقاذ مالياتها العامة من الانهيار





(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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