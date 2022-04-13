ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 263.16% في مارس من 258.40% خلال فبراير.

وعلى أساس شهري فقد انخفض معدل التضخم من 14.39% في شهر فبراير إلى 13.02% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التي أوردتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية مساء الثلاثاء.

ويعاني اقتصاد السودان من صعوبات كبيرة للتعافي حاليا بعد أعوام من العزلة الاقتصادية في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير الذي انتهى في 2019.

وتحتاج البلد إلى دعم مالي من الخارج لكن حصولها على مليارات الدولارات من الغرب مرهون بتشكيل حكومة انتقالية مدنية.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن معدل التضخم السنوي في السودان يتسارع منذ عام 2019، وبلغ في العام الماضي 194.6% وهو مستوى لم يبلغه منذ ثمانينيات القرن الماضي.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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