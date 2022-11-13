واصل معدل التضخم تراجعه في السودان للشهر السابع على التوالي ليسجل 102.6% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي مقابل 107.3% في سبتمبر، بحسب بيانات نقلتها رويترز عن جهاز الإحصاء السوداني يوم الأحد.

ويوم الخميس، رفعت وزارة الطاقة والنفط السودانية سعر البنزين 18.8%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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