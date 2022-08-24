ارتفع معدل التضخم السنوي في البحرين خلال شهر يوليو ليسجل 3.9%، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وزاد التضخم في يوليو مقارنة بشهر يوليو 2021 بسبب ارتفاع الفنادق والمطاعم 14.3%، الطعام والمشروبات غير الكحولية 8.5%، والمواصلات 7%.

وسجل التضخم الشهري الذي يقارن مستويات الأسعار في يوليو 2022 بشهر يونيو 2022 نمو ب0.9% بدفع من ارتفاع الثقافة والترفيه 8.9% والطعام والمشروبات غير الكحولية 1.7%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا