ارتفع التضخم السنوي في الأردن خلال شهر أغسطس الماضي إلى 5.36% على أساس سنوي، وهذا هو الارتفاع السادس على التوالي، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الصادرة يوم الأحد.

وأرجعت دائرة الإحصاءات زيادة التضخم السنوي في أغسطس بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مجموعات الوقود والإنارة بنسبة 31.59%، والثقافة والترفيه بنسبة 14.2%، والصحة بنسبة 6.97%، والنقل بنسبة 6.89% والايجارات بنسبة 4.48%.

وكان الأردن رفع أسعار البنزين أكثر من مرة خلال العام الحالي كان آخرها في 31 يوليو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

وسجل التضخم الشهري في الأردن خلال شهر أغسطس 0.24%، فيما سجل التضخم السنوي في المتوسط 3.85% خلال أول 8 أشهر من العام.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا