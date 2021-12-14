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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في قطر في نوفمبر الماضي 6.09% على أساس سنوي و1.33% على أساس شهري، ليواصل بذلك معدل التضخم السنوي ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في بيان المؤشر يوم الثلاثاء، إن ارتفاع التضخم على أساس سنوي يرجع لارتفاع عدة مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 35.25%، والنقل بنسبة 13.62%، والغذاء والمشروبات بنسبة 6.8%.
كما ارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.72%، والملابس والأحذية بنسبة 2.10%، والمطاعم والفنادق 2.04%، والتعليم بنسبة 1.77%، والاتصالات بنسبة 0.60%.
تطور التضخم السنوي بقطر في 2021
سجل التضخم السنوي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي أعلى مستوى له خلال عام 2021، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.>
(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
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