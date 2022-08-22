تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات وتشمل الصادرات والواردات تريليون و58 مليار درهم إماراتي (288 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي لأول مرة في تاريخها، بحسب تغريدة لرئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وبلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في النصف الأول من العام 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بن راشد.

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(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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