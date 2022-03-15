أبقى البنك المركزي التونسي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 6.25%، يوم الاثنين، لكنه حذر من تفاقم العجز الجاري نتيجة التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية بحسب بيان عبر موقعه الرسمي.

كما حذر البنك المركزي من غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة في تونس.

وقال إنه "من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة".

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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