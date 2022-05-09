وافق البنك الدولي على قرض للبنان بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح، بحسب تصريحات لوزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى "تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل... اللاجئين الموجودين في لبنان".

ويمر لبنان الذي يستورد معظم احتياجاته الأساسية بأزمة اقتصادية طاحنة زادتها سوءا الحرب الروسية على أوكرانيا.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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