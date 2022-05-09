وقعت الإمارات واليونان مذكرة تفاهم لإعلان تأسيس صندوق استثماري مشترك للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في اليونان بقيمة أربعة مليارات يورو وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، يوم الاثنين.



ووفقا للوكالة، وقع البلدان عدد من الاتفاقيات تضمنت اتفاقية تعاون إطاري لاستكشاف فرص توريد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان.



كما وقعت مذكرة تفاهم لتجديد شراكة الاستثمار المشترك بين " مبادلة " وبنك التنمية اليوناني للاستثمار والتي تركز على الاستثمار في عدد من القطاعات بقيمة 400 مليون يورو.



وجاءت الاتفاقات خلال زيارة لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الإمارات، وفقا للوكالة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

https://www.zawya.com/websitefiles/daily-arabic-newsletter/

© ZAWYA 2022