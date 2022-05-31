وقعت الإمارات وإسرائيل يوم الثلاثاء اتفاقية التجارة الحرة والتي تتضمن شراكة اقتصادية شاملة، وفقا لما أعلنه مسؤولون من الجانبين.

وقال ثاني الزيودي وهو وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، عبر حسابه في تويتر، إن اتفاقية الشراكة هذه "تقوم على الأسس القوية التي أسرتها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام" وعلى أثرها سيرتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وغرد الزيودي واصفاً الحدث بأنه "فصلا جديدا في تاريخ الشرق الأوسط."

وتأتي هذه الاتفاقية بعد عدة أشهر من المفاوضات كانت قد بدأت في نوفمبر 2021.

ووفقا لتقرير نشرته فرانس 24 في أبريل نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية، تتضمن الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على 95% من السلع المتبادلة بين البلدين.

وفي تقرير نشرته رويترز في سبتمبر يستهدف البلدان زيادة النشاط الاقتصادي إلى أكثر من تريليون دولار في السنوات الـ 10 المقبلة.

وبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات 900 مليون دولار عام 2021، بحسب فرانس 24، وتتوقع إسرائيل أن يبلغ حجم التجارة 3 مليار دولار في 3 سنوات، بحسب ما نقلته رويترز في سبتمبر الماضي.

وليست هذه الإتفاقية الأولى بين البلدين، ففي أكتوبر 2020 أسس البلدان صندوق بقيمة 3 مليار دولار للاستثمار في القطاع الخاص، سمي باسم الصندوق الابراهيمي نسبة لاتفاق تطبيع العلاقات الذي وقعه البلدان في سبتمبر 2020.

وفي مارس 2021، أعلنت إسرائيل عزم الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليار دولار من أموال الإمارات الخاصة والحكومية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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