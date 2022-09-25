وقعت الإمارات، يوم الأحد، اتفاقية مع ألمانيا سوف تصدر بموجبها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المملوكة لحكومة أبوظبي، أول شحنة غاز طبيعي مسال لألمانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فسيتم تسليم شحنة الغاز الطبيعي الأولى أواخر عام 2022، لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

وبموجب الاتفاقية سوف تخصص أدنوك شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

واتفاقية تصدير الغاز بين الإمارات وألمانيا تأتي في إطار اتفاقية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي بين البلدين تم توقيعها يوم الأحد أيضا بحضور محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وأولاف شولتز مستشار ألمانيا.

وتأتي اتفاقية الغاز في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي بعد خسارته إثر فرض الغرب عقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

اتفاقيات أخرى

ووقعت أدنوك يوم الأحد أيضا اتفاقيات أخرى مع عملاء في ألمانيا، ستصدر بموجبها الشركة شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون لهم. وكانت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورغ بألمانيا مطلع الشهر الجاري.

وتوصلت أدنوك أيضا لاتفاق مع شركة "ويهلم هوير جي إم بي إتش"، التي تعمل في مجال توزيع المنتجات البترولية في ألمانيا، على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل خلال عام 2023، وذلك بعد أن أكملت أدنوك أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر الجاري.

كما تم الاتفاق على أن تكثف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، البحث عن فرص استثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في شمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاوات بحلول عام 2030، على أن يخضع ذلك للمتطلبات والشروط التنظيمية في الإمارات وألمانيا.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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