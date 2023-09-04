أعلنت الإمارات، إنشاء هيئة لتنظيم الألعاب التجارية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تستهدف جذب السياح لضمان تنوع مدخلات الاقتصاد في ظل منافسة مع دول خليجية أخرى.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات مساء الأحد "تم الإعلان رسميا عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية.. كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب".

وحسب وسائل إعلام دولية، تشير الخطوات التنظيمية إلى اقتراب السماح بالمقامرة في البلاد، لتصبح أول دولة خليجية تقنن الكازينوهات، للاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة التي تضخ في هذه المشروعات وكذلك عائداتها.

وتبني إمارة رأس الخيمة في الإمارات، مشروع منتجع متكامل لعملاق الفنادق والكازينوهات "وين ريزورتس" يعد أكبر مشروع للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة وسيخصص منه 4% لكازينو، وفقا لما نقلته مونت كارلو في مايو الماضي.

وكانت وين ريزورتس - التي تستثمر 3.9 مليار دولار في المنتجع - توقعت قبل نحو شهر، أن تحصل على ترخيص قريبا، حسب بلومبرغ.

"وستقوم الهيئة بإنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال" وفقا لما نقلته وام.

وقالت الوكالة، إن الهيئة ستقوم أيضا بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى الدولة، وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة.

وحسب بلومبرغ، يمكن أن تجني الإمارات ما يقرب من 6.6 مليار دولار من إيرادات الألعاب سنويا.

ووفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، تم تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة، والذي قال إنه سيسعى لإدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب.

ووصفت وام، مولاي بأنه "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عام في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا