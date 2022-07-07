اعتمدت حكومة الإمارات، يوم الخميس، قرار يقضي بمنح موظف الحكومة إجازة تفرغ لمدة عام كامل يحصل خلالها على نصف راتبه، لتمكين موظفيها من تأسيس وإدارة أعمالهم الحرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ووضعت الحكومة بعض الشروط التي يجب توافرها لمنح الموظف إجازة "التفرغ للعمل الحر"، والتي أصبحت ضمن الإجازات المستحقة للموظف الحكومي، وفق الوكالة.

ضوابط إجازة التفرغ

- يمنح الموظف الإماراتي إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له، أو للمشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي



- تمنح الإجازة من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه

- يجب الحصول على موافقة جهة العمل

- يجب الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة

- تمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها

و"إجازة التفرغ" هذه هي أحدث الخطوات التي تتخذها الإمارات لتسهيل بيئة الأعمال بهدف المساعدة في نمو مجتمع الأعمال. وكانت الإمارات أعلنت سابقا عن تأشيرة رواد الأعمال ضمن برنامج الإقامة الذهبية التي تتيح لرواد الأعمال وعائلاتهم الحصول على إقامة دائمة ومزايا خاصة.

وأطلقت الإمارات مبادرة "موطن ريادة الأعمال" لمساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف تأسيس 20 شركة مليارية من الإمارات خلال السنوات الـ10 القادمة.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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