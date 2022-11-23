أطلقت الإمارات، يوم الأربعاء، مشروع "قرى الإمارات" بقيمة مليار درهم إماراتي (272.3 مليون دولار)، ويهدف لتطوير نموذج مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية، بحسب بيان على الموقع الرسمي لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد.

وقال بن راشد، في تغريدة عبر تويتر، إن المشروع هدفه تطوير قرى إماراتية تنمويا وسياحيا، مضيفا أن المجموعة الأولى من القرى ستوفر 500 مشروع اقتصادي للشباب.

ووقعِت، يوم الأربعاء، اتفاقيات بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم (نحو 54.5 مليون دولار) مع 7 شركات لدعم مشروع "قرى الإمارات"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ووقع الاتفاقيات كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الاتحاد للماء والكهرباء، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، وشركة الدار العقارية، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة بنك أبو ظبي الأول، وموانئ أبوظبي.

ومشروع "قرى الإمارات" هو أول مشروعات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إنشائه في فبراير الماضي.

ووفق بيان الأربعاء، سيعمل المجلس خلال الأعوام الخمسة المقبلة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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