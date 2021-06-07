أعلن الأردن، يوم الاثنين، عن حزمة استثمارية جديدة لبعض الأراضي بمنطقة البحر الميت لتحفيز إقامة مشروعات استثمارية سياحية بالمنطقة، تتضمن تسهيلات في الإيجار وطريقة الدفع، وشروط تنفيذ المشروعات والجدول الزمني لإنهائها.

ويمثل البحر الميت ما يزيد على 50 % من شواطئ الأردن.

وتشمل الحزمة أراضي استثمارية بمساحات تتراوح بين 1500 إلى 50 ألف متر مربع، لأغراض مختلفة منها إقامة الفنادق والإشغال التجاري، بحسب المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المملوكة للحكومة.



وتتضمن الحوافز الآتي:

(بحسب المجموعة)

- تخفيض بدل الإيجار من 6% من القيمة الإجمالية للأرض إلى 3%.

- تخفيض نسبة الزيادة السنوية من 4% إلى 3%.

- تخفيض قيمة إصدار التعهد البنكي بضمان تسديد الالتزامات المالية من 10% من قيمة الأرض إلى 2.5%.

- تغيير طريقة دفع بدل الإيجار من الإلزام بدفعه كامل عند بداية السنة التعاقدية إلى دفعتين الأولى عن بداية السنة التعاقدية والثانية بعد 6 شهور.

منطقة البحر الميت التنموية

تبعد منطقة البحر الميت التنموية عن العاصمة عمان 55 كم وتقع على شواطيء البحر الميت وهو أحد أكثر المناطق الجذابة في العالم، وتبلغ مساحتها 40 كم وهي محاطة بالجبال من الشرق ووادي الأردن من الشمال، بحسب هيئة الاستثمار الأردنية.

وتشمل الفرص الاستثمارية بالمنطقة: فنادق 4 -5 نجوم، وفنادق 3 نجوم، ونزلات صديقة للبيئة ومرافقها، ومرافق ترفيهية ومطاعم وقاعات مؤتمرات وغيرها، ومرافق للعلاج الطبيعي، وخدمات مجتمعية وإسكان.

الاستثمار في الأردن

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في أول تسعة أشهر من عام 2020 بنسبة 2% ليصل إلى 389.9 مليون دينار (550 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في الفترة المقابلة من 2019، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني مطلع يناير الماضي أوردتها وكالة رويترز.

وأثرت جائحة فيروس كورونا سلبا على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج ودول أجنبية إلى الأردن.

ويستهدف الأردن 13.5 مليار دولار من فرص استثمار جديدة في مختلف القطاعات في البلد، وهي: الطاقة والنقل والمياه والبيئة والسياحة، بحسب هيئة الاستثمار.





(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

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