صندوق الثروة السيادية السعودي يعتزم استحواذ جديد

- ينوي صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات الإماراتية بعدما اتفق على شراء أسهم جديدة بحوالي 150 مليون درهم إماراتي (40.84 مليون دولار)، بحسب رويترز.

وستسمح الصفقة للصندوق بامتلاك 55% من ديبا، لكن الصندوق قد يمارس شراء أداة تمنحه أسهم إضافية تزيد الحصة ل62.5%.

وقامت ديبا بالتصميم الداخلي لبرج خليفة ومنتجع أتلانتس في دبي.

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زيادة أرباح أدنوك للحفر في 2021

- زادت أرباح شركة أدنوك للحفر الإماراتية بنسبة 6% إلى 2.22 مليار درهم (604.5 مليون دولار) في 2021 وارتفعت الإيرادات بنسبة 8.2% لتصل إلى 8.33 مليار درهم ( 2.3 مليار دولار) وفقا لبيان الشركة لسوق أبو ظبي المالي اليوم.

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الوضع يتأزم في ليبيا

- بعد ان كان من المفترض ان تعقد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية ديسمبر الماضي والتي تأخرت بسبب تناحر القوى السياسية، تأزم المشهد هناك مجددا الخميس مع تعيين البرلمان، والذي مقره شرق ليبيا، رئيس جديد للوزراء بينما رفض رئيس الحكومة الحالية المؤقتة التنحي، بحسب عدة وسائل إعلامية.

وكان البرلمان قد اختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ليكون رئيس جديد للوزراء الخميس بعد انسحاب المرشح الآخر والوحيد.

ولكن بعدها رفض القرار رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة وهو يرأس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والذي طالب البرلمان بتعيين بديل له لأن فترة حكمه قد انتهت.

وقال الدبيبة الذي نجا من محاولة اغتيال الخميس إنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات البرلمانية.

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تسريح موظفين في تونس

- قال الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية يوم الخميس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إن الشركة تنوي تسريح نحو ألف موظف خلال عامين أو ثلاثة بدءا من العام الحالي لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة.

وتسجل الخطوط التونسية خسائر كل سنة منذ أحداث الربيع العربي في 2011، بحسب رويترز.

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التضخم يضغط على الفائدة

- يتوقع اقتصاديون في جولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات هذا العام لاحتواء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وهو تغيير عن الارتفاعات الخمس التي توقعوها سابقًا، وذلك بعدما أظهرت بيانات الخميس، ارتفاع التضخم السنوي 7.5% ، وهو الأكبر منذ عام 1982، وفقا لبلومبرغ.

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والنفط ينخفض

- تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تأجيج المخاوف بشأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة، ويترقب المستثمرون نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام، بحسب رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% ، إلى 91.16 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% ، إلى 89.73 دولار للبرميل.

للمزيد: فيديو: صعود النفط، إلى أين؟

صهر ترامب مهتم بالمنطقة

- قالت مصادر لبلومبرغ، إن جاريد كوشنر ، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي بدأ شركة خاصة للاستثمار العام الماضي، أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الذي يتمتع بعلاقة جيدة معه، ومسؤولين كبار من أرامكو في الأسابيع الأخيرة كجزء من جولة إقليمية جمعت بين السفر الشخصي والعمل وتضمنت الإمارات وقطر، وأن كوشنر يسعى للحصول على دعم من صندوق الثروة السيادي السعودي الذي يرأسه ولي العهد، فيما جرت مناقشات حول الاستثمار في الطاقة المتجددة.

أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا فورا

- حثت الولايات المتحدة الأمريكيين في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب "التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي" ضد أوكرانيا، بحسب رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير: "لا تسافر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة لعمل عسكري روسي و COVID-19 ؛ يجب أن يغادر أولئك الموجودون في أوكرانيا الآن عبر وسائل تجارية أو خاصة".

للمزيد: روسيا وأوكرانيا: هل تتكرر أزمة "القرم"؟

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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