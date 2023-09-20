

ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب خلال أغسطس الماضي إلى 5 % من 4.9% في يوليو، وفقا لبيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الأربعاء.

ويعاني المغرب، الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى، من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وفي أغسطس على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.4% والمطاعم والفنادق بـ 5.9 %.

وسجل مؤشر التضخم 0.3% على أساس شهري.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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