ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لقطر خلال يوليو الماضي إلى نحو 211.325 مليار ريال قطري (58.03 مليار دولار) مقابل 211.172 مليار ريال (58 مليار دولار) في يونيو بزيادة 153 ملايين ريال (42 مليون دولار)، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي القطري الصادرة يوم الأحد.

وعلى أساس سنوي ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لقطر بنحو 2.8% عن مستويات يوليو 2021 البالغة 205.575 مليار ريال (نحو 56.5 مليار دولار).

وعززت قطر أرصدة احتياطياتها من الذهب لتصل إلى 14.94 مليار ريال (4.1 مليار دولار) بنهاية يوليو، مقابل 12.236 مليار ريال (نحو 3.4 مليار دولار) بنهاية يونيو، و12.24 مليار ريال (3.36 مليار دولار) بنهاية يوليو 2021.

وأشار البنك المركزي إلى أن بيانات احتياطيات النقد الأجنبي في يوليو هي بيانات أولية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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