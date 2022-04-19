أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022 (الذي يبدأ في يوليو من كل عام) مقابل 137.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، بزيادة حوالي 8.1 مليار دولار.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الموازنة العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وهي تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات حرب أوكرانيا، ولجأت لصندوق النقد من جديد للحصول على دعم مالي.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا