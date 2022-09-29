أعلن البنك المركزي العراقي وصول الاحتياطيات لديه لأكبر مستوى في تاريخه بقيمة تجاوزت 87 مليار دولار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) يوم الخميس.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، في تصريحات للوكالة: "الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد إذ إنه وصل في السابق إلى 40 مليارا، وكان الاقتصاد متعافيا، إذ أن العبرة في الإرشاد المالي والانضباط المالي الذي تسهم بإجرائه الدولة".

وأضاف أن "كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، معربا عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".

واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري -بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته- لتعزيز حصيلة صادراته النفطية التي بلغت بشكل أولي نحو 9.8 مليار دولار في أغسطس، ونحو 81.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو).





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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