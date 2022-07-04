ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية خلال العام المالي 2021-2022 (المنتهي في يونيو الماضي) لأعلى مستوى إيراد سنوي مالي في تاريخها مستفيدة من زيادة الأسعار وارتفاع عدد العابرين، حسب بيان من الهيئة الاثنين.



ارتفعت إيرادات القناة إلى 7 مليار دولار، خلال السنة المالية بنسبة زيادة 20.7% على أساس سنوي مقارنة ب 5.8 مليار دولار العام المالي السابق و5.7 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.



واستفادت قناة السويس، من العقوبات المفروضة على موسكو، والتي أدت إلى انخفاض إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا الذي لا يمر عبر القناة، وزيادة توريد النفط من الخليج إلى أوروبا الذي يمر عبرها، حسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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