تأمل تونس في أن تتوصل قبل نهاية العام الجاري إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 2 و4 مليارات دولار، في خطوة قد تخفف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، فكيف كان أداء اقتصادها في السنوات الأخيرة؟

للمزيد: تحليل - تونس وفرص الحصول على قرض صندوق النقد الدولي



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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