توقع صندوق النقد الدولي تسارع التضخم في معظم البلدان العربية خلال العام الحالي والمقبل وذلك ضمن النسخة الأخيرة من تقرير توقعات الآفاق الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء.

وقال الصندوق إن تسارع ارتفاع الأسعار في جميع بلدان العالم تقريبا، لا سيما أسعار الغذاء والطاقة، يفرض مصاعب جسيمة على الأسر، وخصوصا على الفقراء.



وأضاف أنه رغم التباطؤ الاقتصادي، ثبت أن الضغوط التضخمية أوسع نطاقا وأطول أجلا مما كان متوقع.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم العالمي خلال العام الجاري ذروته مسجلا 9.5%، على أن يتراجع إلى 4.1% بحلول عام 2024، فضلا عن اتساع نطاقه في الوقت الحالي ليشمل قطاعات أخرى بخلاف الأغذية والطاقة.

وارتفع التضخم الأساسي العالمي من 4.2% في نهاية عام 2021 إلى 6.7% في يوليو.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا