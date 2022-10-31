توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر يوم الاثنين، نمو احتياطي النقد الأجنبي لدى 11 دولة عربية في عام 2023 مقارنة بمستويات عام 2021، فيما توقع تراجعه لدى 3 دول هي المغرب والأردن واليمن، وأن يستقر لدى السودان عند 2.3 مليار دولار.

وكان النصيب الأكبر في توقعات صندوق النقد لنمو احتياطيات الدول العربية، لصالح السعودية، إذ توقع الصندوق زيادة احتياطياتها الأجنبية بنحو 140 مليار دولار بحلول نهاية 2023 مقارنة بعام 2021.



ومن اللافت للنظر أن الصندوق توقع عودة احتياطي النقد الأجنبي لمصر لمستويات أعلى مما كان عليها في 2021 بنهاية العام المقبل، لتصل إلى 41.4 مليار دولار مقابل 33.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي و39.4 مليار دولار بنهاية 2021.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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